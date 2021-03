Plage af dødelige edderkopper på vej mod oversvømmede Sydney

Selv om store dele af New South Wales stadig ligger under vand, advares australierne nu mod en ny fare.

Midt under nogle af de værste oversvømmelser i årtier bliver borgerne i den australske delstat New South Wales nu advaret om, at en "plage" bestående af en af verdens dødeligste edderkopper kan være på vej til at myldre frem.

Advarslen, der lyder som noget taget ud af Biblen, kommer fra den zoologiske have "The Australian Reptile Park".

Her siger direktør Tim Faulkner onsdag, at den dødelige tragtspinder kan finde på at søge ly i folks hjem i et forsøg på at komme i ly for vandmasserne.

Edderkoppen går også under navnet "The Sydney funnel-web spider", og den stammer fra området omkring millionbyen.

- Det kommende varme vejr med høj luftfugtighed er den perfekte storm for et tragtspinder-boom i de kommende dage.

- Med de utrolige oversvømmelser, som vi har oplevet i og omkring Sydney-området, er de blevet tvunget ud af deres levesteder og søger ly i mere tørre områder.

- Det betyder uheldigvis, at de kan finde vej ind i folks hjem om kort tid, siger Tim Faulkner.

Tragtspindere fra Sydney er frygtede for deres hurtigtvirkende og stærke gift. I alt er der blevet registreret 13 dødsfald som følge af bid fra edderkoppen.

Ingen menes dog at have mistet livet, siden et modgiftsprogram blev introduceret i Australien i begyndelsen af 80'erne.

Derfor opfordrer The Australian Reptile Park også de modige til at fange edderkopperne og aflevere dem, så de kan blive brugt til at udvikle modgift.

Selv om solen onsdag vendte tilbage i New South Wales efter flere dages massiv regn, så ligger store dele af delstaten og det nordvestlige Sydney stadig under vand.

I forbindelse med oversvømmelserne er flere billeder af tusinder af edderkopper, der flygter fra vandmasserne, gået viralt på sociale medier.