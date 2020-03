Placido Domingo er smittet med corona

Den spanske operasanger Placido Domingo er testet positiv for coronavirus. Det skriver han på sin Facebook-profil.

Tenoren, der i januar fyldte 79 år, fortæller, at han har haft feber og hostet, og at han derfor blev testet. Men han betegner sit helbred som godt.

- Jeg føler, at det er min moralske pligt at oplyse jer om, at jeg er testet positiv for Covid-19, coronavirus, skriver Placido Domingo.

Sangeren, der blandt andet er kendt for sammen med Luciano Pavarotti og José Carreras at udgøre den i 90'erne eksorbitant populære trio De Tre Tenorer, siger, at han sammen med familien er gået i selvvalgt isolation.

I fjor var Placido Domingo centrum i en større skandale, da omkring en snes kvinder stod frem og beskyldte ham for sexchikane.

Tenorens utérlige opførsel mod kvindelige kolleger skulle ifølge kvinderne have stået på i årevis. Domingo selv afviste anklagerne.

Skandalen fik Domingo til at trække sig fra sin rolle i en opførsel af "Macbeth" på Metropolitan Opera i New York City.