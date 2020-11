Pizzeria-ansat løj og udløste nedlukning

- Det vil være en fuldstændig underdrivelse at sige, at jeg er rasende over denne persons handlinger.

Sådan lød det fredag fra Steven Marshall, der er leder af regeringen i den australske delstat South Australia, på et pressemøde, efter at det er gået op for myndighederne, at de har indført en drastisk nedlukning på grund af en enkelt mands misvisende oplysninger.