Pingdemi giver tomme hylder i Storbritannien

Den under pandemien hårdt prøvede nation kæmper nu ikke blot med coronavirus i sig selv, men også et problem, som i disse dage betyder manglende varer i visse supermarkeder.

En såkaldt "pingdemi".

Hundredtusindvis af arbejdere og skolebørn er tvunget i isolation som nære kontakter til smittede - og nu mangler arbejderne i flere supermarkeder.

Fænomenet har i britiske aviser fået tilnavnet en "pingdemi", fordi mange får besked om, at de er nære kontakter, via et "ping" fra en smitteapp på deres telefon.

Det er hovedsageligt varer med høj efterspørgsel i varmt vejr, der mangler. Og nogle butikker er endda blevet tvunget til at lukke.

- Vi har haft alle vores butikker åbne under pandemien. Men nu har vi været nødt til at lukke en eller to butikker og have kortere åbningstider i andre, siger Richard Walker, som er direktør for fødevarekæden Iceland, til nyhedsbureauet AFP.

- Det kan hurtigt blive langt værre, hvis ikke landets system bliver ændret.

I Storbritannien skal man gå i isolation, hvis man er nær kontakt, selv hvis man er færdigvaccineret.

Det betyder, at også leverandører til supermarkederne er pressede af mange hjemsendte medarbejdere, hvilket igen er med til at øge risikoen for flere tomme hylder.

Situationen er opstået, efter at Storbritannien tidligere på ugen lempede alle restriktioner.

Siden er antallet af coronatilfælde steget til næsten 50.000 om dagen, og derfor er antallet af nære kontakter også røget i vejret.

Den britiske erhvervsminister, Kwasi Kwarteng, siger til BBC, at regeringen er "bekymret" over, at der flere steder er mangel på visse fødevarer.

- Jeg vil ikke have, at folk får indtrykket af, at alle hylder i alle supermarkeder er tomme. Det er ikke tilfældet. Men vi er bestemt bekymrede over tilfældene af fødevaremangel, siger han.

Sent torsdag forsøgte den britiske regering imidlertid at sætte hårdt ind over for "pingdemien".

Ved at indføre daglige coronatest vil man tillade ansatte i fødevaresektoren at droppe isolationskrav og arbejde videre, hvis de bliver testet negative.

Derfor vil der i denne uge blive sat testklinikker op ved de vigtigste distributionscentre for landets supermarkeder.

I næste uge er målet at have 500 testklinikker sat op, oplyser sundhedsminister Sajid Javid.

- Samtidig med at vi håndterer dette virus og gør alt, hvad vi kan for at bryde smittekæder, skal daglige test af arbejdere i denne vitale sektor hjælpe med at minimere forstyrrelserne, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen understregede torsdag, at de største supermarkedskæder har oplyst, at problemet med tomme hylder ikke er så udbredt igen.

- Vores kolleger arbejder hårdt på, at varerne kommer på hylderne, så hurtigt, som de kan, siger en talsmand for Sainsbury's, der er Storbritanniens næststørste supermarkedskæde.

Storbritanniens vaccinationsprogram lader til at have svækket sammenhængen mellem smitte- og dødstal.

Derfor er de daglige dødstal fortsat ret lave.