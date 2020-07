Pilgrimme skal have maske på i Mekka i år

Normalt deltager over to millioner muslimer i den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Men i år betyder coronapandemien, at muslimer uden for Saudi-Arabien ikke får lov at tage på pilgrimsrejser til Mekka. Hajj, som rejsen kaldes, er lukket for udlændinge i år, og der er indført restriktioner for pilgrimme fra Saudi-Arabien. (Arkivfoto)

Foto: Umit Bektas/Reuters