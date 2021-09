Piger i Afghanistan ser håbet om en uddannelse smuldre

Skolepiger i Afghanistan frygter, at deres håb om at gøre skolen færdig og få en uddannelse aldrig bliver realiseret efter Talibans magtovertagelse.

Udtalelsen kommer, efter at Taliban fredag meddelte, at skolerne ville genåbne lørdag. Dog kun for drenge. Der var ingen melding om, hvad der skal ske med piger i teenagealderen på de ældste klassetrin.

Da Taliban forrige gang var ved magten i Afghanistan - fra 1996 til 2001 - blev kvinder og pigers rettigheder voldsomt indskrænket.

Efter at Taliban i august generobrede magten, har den slået mere moderate toner an, ved at love at kvinder vil få lov til at studere og arbejde i henhold til Talibans tolkning af islams religiøse love.

Men ifølge flere skolepiger og deres forældre er udsigterne dystre.

- Jeg er meget bekymret for min fremtid, siger en pige, der havde håbet på at blive jurist.

- Hver dag vågner jeg op og spørger mig selv, hvorfor jeg lever? Skal jeg blive hjemme og vente på, at en eller anden banker på døren og spørger, om jeg vil giftes med ham? Er det meningen med at være en kvinde?, siger hun til det britiske medie.