Piers Morgan er færdig som morgenvært efter klagestorm

Det sker, efter at kanalen har fået adskillige klager over tv-værtens kommentarer om prins Harry og hertuginde Meghans opsigtsvækkende interview med tv-værten Oprah Winfrey.

Piers Morgan sagde blandt andet, at han ikke troede på Meghans udtalelser om, at hun havde haft selvmordstanker. Tv-stationen har efterfølgende fået over 41.000 klager.

Beslutningen er taget, efter at ITV og Piers Morgan har diskuteret situationen.

Det oplyser ITV i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Efter diskussioner med ITV har Piers Morgan besluttet, at det nu er på tide at forlade "Good Morning Britain".

- ITV har accepteret denne beslutning og har ikke yderligere at tilføje.

Storbritanniens myndighed, der fører tilsyn med medierne, har efterfølgende indledt en undersøgelse af udsendelsen.

Morgan sagde i tv-programmet, at Harry og Meghan havde skadet kongefamilien, og at han "ikke troede på et ord af", hvad Meghan sagde i interviewet.

Hertuginden sagde blandt andet, at den negative dækning i den britiske presse førte hende til et punkt, hvor hun ikke længere syntes, at livet var værd at leve.

Hun søgte derfor professionel hjælp gennem den kongelige familie, men fik at vide, "at det kunne jeg ikke få, for det ville ikke være godt for institutionen".

Tidligere tirsdag svarede Morgan på kritikken mod ham. Her sagde han, at han stadig havde "betydelige betænkeligheder ved sandfærdigheden af meget af det, hun sagde".

Men han tilføjede, at mental sygdom og selvmordstanker skal tages alvorligt, og at kongehuset selvfølgelig skulle tage det alvorligt, hvis Meghans påstande var rigtige.

Han undskyldte ikke på noget tidspunkt sine udtalelser.

Under programmet tirsdag morgen gik Piers ud undervejs, da han blev mødt med kritik fra en medvært.