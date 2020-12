Pfzier leverer 200 millioner vaccinedoser til EU på otte måneder

Det siger en talsmand for EU-Kommissionen i en erklæring mandag.

Pfizer/BioNTech-vaccinen er den eneste godkendte vaccine i EU lige nu, og hele unionen begyndte søndag at vaccinere borgere.

Ud over de 200 millioner doser har EU lagt billet ind på yderligere 100 millioner doser. Ifølge EU-talsmanden er der forhandlinger i gang for at sikre levering af yderligere vaccinedoser.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech skal gives ad to omgange med tre ugers mellemrum.

Der er omkring 445 millioner mennesker i EU. Skal alle borgere vaccineres, kræver det altså omkring 900 millioner vaccinedoser.

Danmark har lagt billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen.

Desuden får Danmark yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen. Den forventes dog først at kunne blive leveret i marts eller april 2021.

USA, Canada og Storbritannien har i flere uger vaccineret borgere med Pfizer-vaccinen.

Men EU har ventet på godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Her blev den godkendt 21. december efter pres for at få processen gjort hurtigere.

Danmark modtager løbende vaccinedoser. Lørdag modtog Danmark den første levering på 9750 vaccinedoser.

Mandag formiddag ankom den anden levering til Danmark på 38.025. I de følgende uger forventer Danmark at modtage yderligere 40.000 doser om ugen.

Det er EU-Kommissionen, der på vegne af medlemslandene, har indgået forhåndsaftaler med en række medicinalselskaber om køb af potentielle coronavacciner.

De bliver som udgangspunkt fordelt til medlemslandene på baggrund af befolkningstal.