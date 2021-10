Pfizers vaccine er cirka 91 procent effektiv hos yngre børn

Pfizers vaccine til børn mellem 5 og 11 år har en effektivitet på 90,7 procent mod coronavirus.

Det viser kliniske studier, der er offentliggjort af vaccineproducenten fredag, ifølge nyhedsbureauet AP.

Vaccineproducenten har søgt om at få godkendt sin vaccine til brug hos børn i USA i oktober.

Hvis den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) godkender vaccinen til nødbrug hos børn, kan vaccinen allerede blive rullet ud i begyndelsen af november.

Sker det, vil op mod 28 millioner børn i alderen 5-11 år få tilbud om at blive vaccineret mod corona.

De amerikanske sundhedsmyndigheder har også foretaget kliniske studier med vaccinen hos børn. Disse studier forventes at blive offentliggjort senere fredag.

Ifølge Det Hvide Hus er der skaffet nok vacciner til at vaccinere denne gruppe, og der er lavet samarbejder med mindst 100 vaccinationsklinikker for at kunne håndtere de mange vaccinationer.

I øjeblikket er Pfizers vaccine kun godkendt til brug hos børn ned til 12 år. Det samme er tilfældet i Danmark.

Men snart kan endnu yngre børn også få lov til at blive vaccineret.

I oktober er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gået i gang med at vurdere, om Pfizers vaccine skal kunne gives til 5-11-årige.

EMA forventer at være færdig med sin vurdering i løbet af et par måneder.

For at vaccinen i sidste ende kan blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen også giver grønt lys.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere udtalt, at han forventer en debat om, hvorvidt man skal vaccinere børn under 12 år.