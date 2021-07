Pfizer vil søge om lov til tredje vaccinestik i USA

Pfizer planlægger inden for en måned at søge om godkendelse i USA til et tredje stik med selskabets vaccine mod covid-19.

I øjeblikket er vaccinen fra Pfizer/BioNTech godkendt til nødbrug, og den kræver to stik for at blive færdigvaccineret.

Forskningschefen begrunder den varslede ansøgning med to ting.

For det første viser foreløbige data, at de, der har fået Pfizer-vaccinen, et halvt år efter vaccinationen oplever et faldende niveau af antistoffer. Pfizers data er endnu ikke publiceret.

Dolsten understreger dog, at selv om niveauet af antistoffer falder, ser beskyttelse mod alvorlig sygdom ud til stadig at være høj ifølge Pfizers data.

For det andet henviser Pfizer til Delta-varianten, der er på fremmarch i en land række lande.

- Pfizer-vaccinen er meget aktiv mod Delta-varianten, siger forskningschefen.

Men efter et halvt år "er der sandsynligvis en risiko for reinfektion, da antistofferne - som forventeligt - aftager", siger han.

Pfizer oplyser, at der samtidig er foreløbige data i et ikke-offentliggjort studie, der viser, at personer efter tredje stik udvikler mellem fem og ti gange så mange antistoffer mod coronavirus som efter andet vaccinestik.