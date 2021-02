Pfizer vil lade sin ultrakolde vaccine opbevares varmere

Pfizer/BioNTech har bedt den amerikanske lægemiddelstyrelse om at slække på kravene til, hvordan selskabernes vaccine skal opbevares. I stedet for de hidtil udmeldte temperaturer mellem -60 og -80 grader kan den i en periode op til to uger opbevares på temperaturer mellem -15 og -25 grader, lyder det.

Foto: Pool/Reuters