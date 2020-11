Pfizer er et af de selskaber på verdensplan, som er længst fremme i udviklingen af en vaccine. EU-landene har forhåndsindkøbt 225 millioner doser.

Pfizer melder om effektivitet på 95 procent i coronavaccine

Det amerikanske medicinalselskab Pfizer søger om nødgodkendelse for sin coronavaccine i USA inden få dage.

En mulig coronavaccine er kommet et skridt nærmere.

Pfizers coronavaccine har vist en effektivitet på 95 procent i et stort forsøgsstudie, som har kørt siden juli. Det oplyser det amerikanske medicinalselskab i en pressemeddelelse.

I en foreløbig analyse af studiet, der blev offentliggjort for en uge siden, var effektiviteten på 90 procent.

Pfizer udvikler vaccinen sammen med tyske Biontech og har haft et studie kørende med knap 44.000 deltagere siden juli.

Der er fundet 170 tilfælde med coronavirus. Heraf var 162 af tilfældene i den gruppe af forsøgsdeltagere, som fik placebo. Kun otte af de positive tilfælde var blandt personer, der fik vaccinen.

Samlet blev ti personer alvorligt syge, og heraf var de ni i placebo-gruppen.

Forsøget er et fase tre-studie, som er det sidste trin i udviklingen af ny vaccine eller medicin, inden det kan blive godkendt af myndighederne.

Vaccinen har virket på tværs af alle aldersgrupper. For eksempel har den vist en effektivitet på 94 procent for personer over 65 år.

Samtidig har der ikke været nogle nævneværdige problemer i forhold til bivirkninger, oplyser det amerikanske selskab.

Pfizer vil inden for få dage søge om en nødgodkendelse i USA med vaccinen.

Det vil kunne give mulighed for, at vaccinen vil kunne gives i nogle tilfælde, selv om den endnu ikke er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

EU-landene har lavet en forhåndsaftale om at købe 225 millioner doser af Pfizers vaccine, hvis den bliver godkendt til at komme på markedet.

Pfizer er et af de selskaber på verdensplan, som er længst fremme i udviklingen af en vaccine.

Mandag kunne amerikanske Moderna fortælle om foreløbige testresultater fra et fase tre-studie med en effekt på knap 95 procent.

Vaccinernes effektivitet kan dog ikke sammenlignes direkte. Det skyldes blandt andet, at der er forskelle på, hvornår studierne er lavet.

Derudover er også svensk-britiske Astrazeneca langt fremme og ventes inden årsskiftet at komme med en foreløbig analyse af et forsøgsstudie.