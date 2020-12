Pfizer halverer målet for levering af coronavacciner i 2020

Det amerikanske medicinalselskab Pfizer, der onsdag blev den første til at få en coronavaccine godkendt i den vestlige verden, har halveret sit mål for leverancer af vaccinedoser i 2020.

Årsagen er, at Pfizer har fundet ud af, at råmaterialer i den tidlige produktionsfase ikke lever op til selskabets standarder.

- At opskalere råmaterialet i forsyningskæden tog længere tid end ventet. Og det er vigtigt at resultaterne af de kliniske forsøg kom noget senere end den oprindelige prognose, siger en talsmand til nyhedstjenesten Dow Jones Newswires.

Pfizer har udviklet vaccinen sammen med tysk Biontech. Selskaberne havde oprindeligt håbet på at kunne levere 100 millioner doser på globalt plan i 2020.

I stedet er det nu planen at sende 50 millioner doser ud. Vaccinen skal gives to gange til hver patient for at beskytte mod covid-19.

- Vi var sene på den. Nogle tidlige produktioner af råmaterialer levede ikke op til kravene. Vi rettede det, men tiden løb fra os for at nå dette års udmeldte leverancer, siger en unavngiven Pfizer-medarbejder til Dow Jones Newswires.

Pfizer har søgt om godkendelse af sin vaccine i både USA, Europa og Canada.

Storbritannien blev onsdag det første land i Europa til at godkende vaccinen. Her forventer myndighederne, at de første personer allerede vil blive vaccineret med den i løbet af næste uge.

Om præcis en uge skal rådgivere fra den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) mødes for at drøfte en eventuel godkendelse af Pfizers vaccine til nødbrug i USA.

Amerikanske embedsmænd sagde tidligere på ugen, at landet efter planen begynder at vaccinere prioriterede befolkningsgrupper i december.