Peru tager første skridt mod rigsretssag mod præsidenten

Han er ifølge oppositionen "moralsk inhabil" på grund af sine forbindelser til det brasilianske selskab Odebrecht. Selskabet har erkendt at have betalt bestikkelse over hele Latinamerika.

Oppositionen i Peru har lagt et forslag på bordet om, at der indledes en rigsretssag mod landets præsident, Pedro Pablo Kuczynski.

Forslaget er underskrevet af politikere fra hele det politiske spektrum i Peru.

De føler sig ikke overbevist af, at præsidenten har benægtet alle beskyldninger og har afvist at have gjort noget forkert.

Hvis 52 af de 130 medlemmer i Perus kongres stemmer for forslaget, skal Kuczynski indkaldes for at svare på spørgsmål.

For at indlede en egentlig rigsretssag skal to tredjedele af kongressen stemme for. Det svarer til 87 af de 130 folkevalgte.

Formanden for Kongressen, Luis Galarreta, siger fredag, at Kuczynski kan blive fjernet fra posten inden for en uge.

Kuczynski ejede et firma - Westfield Capital - som modtog et beløb, der svarer til lidt over fem millioner kroner, i betalinger fra et konsortium under ledelse af Odebrecht mellem 2004 og 2007.

I den periode var Kuczynski finansminister og premierminister i en tidligere regering.

Samlet set står en lang række personer tiltalt for at have modtaget beløb, der sammenlagt svarer til omkring 5,2 milliarder kroner, i bestikkelse fra det brasilianske byggefirma.

Kuczynski er den tredje præsident fra Peru, der er indblandet i den største korruptionssag i Latinamerika.

Alejandro Toledo, der var præsident fra 2001 til 2006, og hans efterfølger Ollanta Humala, som sad på posten fra 2011 til 2016, er blandt flere, som er mistænkt for at have taget imod bestikkelse i sagen.