Peru stemmer for at afsætte korruptionsanklaget præsident

Kongressen, hvor oppositionen har flertal, har hidtil opnået de mindst 87 ud af 130 stemmer, der er nødvendige for at fjerne en præsident fra embedet.

I en rigsretssag har kongressen i Peru mandag lokal tid stemt for at afsætte præsident Martín Vizcarra, der er beskyldt for korruption.

Det er anden gang på få måneder, at oppositionen forsøger at få Martín Vizcarra afsat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved en rigsretshøring i september stemte kun 32 for at fjerne Vizcarra fra embedet.

Tidligere mandag, da præsidenten var i kongressen for at forsvare sig, advarede han om "uforudsigelige konsekvenser", hvis han blev afsat.

- Det værste, I kan gøre lige nu, er at kaste landet ud i ustabilitet, sagde han ifølge Reuters.

Han advarede politikerne i kongressen om, at det vil få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis de afsætter ham, fem måneder inden at Peru efter planen skal til stemmeurnerne igen og vælge ny præsident.

Ifølge forfatningen i Peru er det kongressens leder, Manuel Marino, der overtager præsidentens opgaver indtil udgangen af embedsperioden, der udløber i juli 2021.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsident Martín Vizcarra er beskyldt for at have modtaget bestikkelse i 2014, da han var guvernør i Moquegua.

Flere forretningsfolk hævder, at han modtog penge til gengæld for kontrakter på offentlige opgaver.

Vizcarra har påpeget, at de to kontrakter, som det handler om, er indgået af et FN-agentur og ikke af myndighederne i Moquegua.

Den 57-årige Vizcarra, der har været ved magten siden 2018, nyder en vis opbakning i Peru for sine løfter om at bekæmpe korruption. Men han har et flertal imod sig i kongressen.