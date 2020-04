Peru dropper kønsopdelt udgangsforbud efter en uge

Men en skærpelse af forbuddet sidste uge betød, at køn afgjorde, hvilke dage man måtte trodse udgangsforbuddet for at handle essentielle varer eller gå på apoteket.

Landet havde i forvejen indført et generelt udgangsforbud for at sænke spredningen af det smitsomme virus.

Peru har fredag valgt at droppe et kønsopdelt udgangsforbud efter blot en uge.

Mænd måtte i den forgange uge kun gå ud mandag, onsdag og fredag. Kvinder måtte forlade deres hjem tirsdag, torsdag og lørdag. Men sådan fungerer det ikke længere.

I stedet står det nu i en bekendtgørelse, at kun "én person fra en familie kan bevæge sig uden for fra mandag til lørdag for at købe mad, medicin eller tage hånd om finansielle gøremål".

Ligesom med det tidligere udgangsforbud må ingen bevæge sig udenfor om søndagen.

Det kønsbaserede udgangsforbud mødte blandt andet kritik fra transkønnede, som mente, at det ville føre til diskrimination.

Det er ikke fastlagt, hvordan politiet eller militæret vil håndhæve det nye forbud.

Allerede nu ligger dog fast, at det foreløbig varer indtil 26. april, hvor de øvrige dele af samfundslukningen også ophører.

- Tiltagene er baseret på de mål, vi ønsker at opnå - at virusset får minimal mulighed for spredning, har landets præsident, Martin Vizcarra, udtalt.

Den seneste bekendtgørelser reducerer i øvrigt landets natlige udgangsforbud med en time. Det løber nu fra klokken 18.00 om eftermiddagen til klokken 04.00 om morgenen.

Peru har registreret næsten 5900 tilfælde af coronavirus pg 169 coronarelaterede dødsfald.