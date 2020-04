Pentagon fyrer kaptajn på hangarskib efter kritisk coronabrev

Beslutningen om at fritage kaptajn Brett Crozier for tjeneste begrundes med, at han har fejlhåndteret kommunikation om, hvordan et udbrud af coronavirus spredte sig blandt krigsskibets næsten 5000 besætningsmedlemmer.

- Crozier har udvist yderst ringe dømmekraft midt i en krise, siger USA's fungerende flådeminister, Thomas Modley.

Ministeren henviser til, at Brett Crozier for nylig rundsendte et fire sider langt og følelsesladet brev til adskillige personer, hvori han beskriver den trussel, som virusudbruddet om bord udgør for de mange tusinde søfolk.

I brevet, der blev lækket til offentligheden, gør kaptajnen sig til fortaler for stærkere tiltag for at få udbruddet på skibet under kontrol.

Afskedigelsen af Brett Crozier kommer, to dage efter at hans brev dukkede op i flere medier.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kan beslutningen afskrække andre personer i det amerikanske søværn for at stå frem og tale højt om problemer, som de støder på eller har som følge af virusudbruddet.

Pentagon tilbageholder ifølge Reuters visse oplysninger om virussmittede i dets rækker. Angiveligt af "bekymring for at underminere opfattelsen af det amerikanske militærs parathed til en krise eller en væbnet konflikt".

I Kongressen er afskedigelsen ikke gået ubemærket hen. Den demokratiske senator Mark Warner finder den forkert, fordi flåden har brug for personer, som er villige til at tale på vegne af deres underordnede.

Senator Warner mener, at Grozier gennem sine handlinger lader til at være en patriot, som "bare forsøger at gøre, hvad der er bedst for hans besætning".

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil straffe nogen for det, siger senatoren.

Hangarskibet, der indgår i USA' flåde i Stillehavet, registrerede det første tilfælde af coronasmitte i sidste uge.

Et par dage efter blev en håndfuld besætningsmedlemmer evakueret fra skibet til et hospital på øen Guam i den vestlige del af Stillehavet.

Siden er antallet at smittede på skibet steget til over 100, og hangarskibet ligger nu for anker på USA's flådebase på Guam, der har status som et særligt amerikansk territorie.