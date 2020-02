Pentagon forudser dyr kamp mod coronavirus

Meddelelsen kom kort efter, at militæret havde oplyst, at en amerikansk soldat i Sydkorea er smittet med virusset.

Pentagon har onsdag meddelt Kongressen, at der muligvis vil være brug for yderligere finansiering af beredskabet mod coronavirus.

- Virusset bliver stadig mere udbredt, og vi kan ikke give noget definitivt svar på, om vi vil få brug for flere penge eller ej, siger forsvarschefen, general Mark Milley, til forsvarsudvalget.

- Vi skylder jer svar på nogle af disse spørgsmål, siger han.

Sundhedsminister Alex Azar har bedt Kongressen om 2,5 milliarder dollar - et beløb svarende til over 17 milliarder kroner - til at finansiere USA's beredskab mod corona.

Det er en kovending fra det oprindelige budget, hvor Alex Azar og Trump-regeringen foreslog besparelser på sundhedsområdet.

Demokraterne har advaret om, at der indtil videre er afsat for få midler til at håndtere krisen, og partiet har også opfordret Det Hvide Hus til at udnævne en særlig coronavirus-kriseschef.

Præsident Donald Trump beskyldte onsdag to af USA's tv-stationer for at rapportere om coronavirusset på en overdreven negativ måde og skabe uro på de finansielle markeder.

Men samtidig advarede sundhedsmyndighederne om, at amerikanerne må forberede sig på krisen.

Ifølge de amerikanske myndigheder skal indbyggere i USA begynde at vænne sig til tanken om, at coronavirusset også når til De Forenede Stater.

Det var beskeden fra sundhedsmyndigheden CDC, der er landets myndighed for sygdomsbekæmpelse og inddæmning, på et pressemøde tirsdag.

- Data fra den seneste uge om spredningen i andre lande har øget vores bekymring og forventninger til, at vi får en spredning her(i USA, red.), sagde Nancy Messonier, der er chef for CDC's afdeling for luftvejssygdomme.