Pentagon får ny anmodning om en grænsemur til Mexico

Forespørgslen går på at bygge en mur på omkring 435 kilometer. Ifølge talspersonen er Pentagon ved at evaluere anmodningen. Evalueringen kommer formentlig til at tage to uger, lyder det fra talspersonen.

Pentagon kan endnu ikke sige, hvor meget projektet i givet fald vil koste.

En mur ved grænsen mellem USA og Mexico har været et af de mest markante emner for den amerikanske præsident, Donald Trump, både op til og efter, han blev valgt som præsident i november 2016.

Sidste år frigav Pentagon 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudgettet til præsidentens plan om en mur ved grænsen til Mexico. Det svarer til knap 25 milliarder kroner.

Da pengene blev frigivet, lød det fra Elaine McCusker, økonomichef i Pentagon, at de 3,6 milliarder dollar blandt andet skulle bruges på at bygge omkring 280 kilometer af grænsemuren.

Planen har været, at byggearbejderne skulle gå i gang i løbet af denne måned.

Donald Trumps ønske om at bygge en mur langs grænsen til Mexico skyldes, at den ifølge ham vil kunne hjælpe med at dæmme op for den illegale indvandring fra landene syd for USA.

Tidligere har den amerikanske præsident haft et ønske om, at det var Mexico, som skulle betale for grænsemuren.

Men det har Mexico ikke ønsket, og derfor har præsidenten været nødt til at finde finansieringen til den et andet sted.