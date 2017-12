Pentagon bekræfter hemmeligholdt ufo-program

Ifølge The New York Times og Politico har USA årligt brugt 22 millioner dollar i perioden 2007 til 2012 på programmet, der var døbt "Advanced Aerospace Threat Identification Programme".

Det bekræftede Pentagon for første gang lørdag.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har i flere år brugt adskillige millioner dollar på at undersøge rapporter om ufo'er.

Det var den demokratiske senator Harry Reid, der i sin tid tog initiativ til programmet.

Programmet blev officielt skrinlagt i 2012, men der findes stadig embedsmænd under forsvarsministeriet, der undersøger meldinger om uidentificerede flyvende objekter, skriver The New York Times.

Pentagon understreger dog over for nyhedsbureauet Reuters, at programmet blev nedlagt i 2012.

- Det blev besluttet, at der var andre, højere prioriteter, der krævede finansiering, og at det var i forsvarsministeriets bedste interesse at foretage en ændring, siger Laura Ochoa, talsmand for Pentagon, til Reuters.

Hun vil dog samtidig ikke afvise, at ufo-programmet uofficielt lever videre et sted i forsvarsministeriet.

- Forsvarsministeriet tager alle trusler og potentielle trusler mod vores folk, vores aktiver og vores mission alvorligt, siger Laura Ochoa.

Harry Reid, der forlod Kongressen tidligere i år, siger, at han er stolt over ufo-programmet.

- Jeg mener, at dette er en af de gode ting, jeg har gjort i min tid i Kongressen. Jeg har gjort noget, som ingen andre har gjort før, siger han til The New York Times.