Pence trodser Trump og vil bekræfte Bidens valgsejr

Trump mener, at vicepræsident Pence bør afstå fra at udpege Biden som ny præsident ved optælling i Kongressen.

USA's vicepræsident, Mike Pence, afviser at stå i vejen for den officielle udnævnelse af Joe Biden som præsident.

Det oplyser han, i forbindelse med at Kongressen formelt tæller stemmerne fra valgmandskollegiet onsdag. Valgmandskollegiet er den gruppe, som officielt vælger USA's præsident.

- Forfatningen afholder mig fra på egen hånd at bestemme, hvilke valgmandsstemmer der skal tælle, og hvilke der ikke skal, siger Pence i en erklæring.

Dermed går Pence imod præsident Donald Trumps ønske.

Trump mener, at Pence bør afstå fra formelt at udpege Biden som ny præsident efter optællingen. Den opfordring kom han med, da han holdt tale ved protester nær Det Hvide Hus i Washington onsdag.

Mike Pence har den formelle pligt til at udråbe USA's kommende præsident og vicepræsident efter optællingen i Kongressen.

Selv hvis han var enig med Trump ville han ikke på nogen måde kunne ændre på, at Biden og Kamala Harris bliver udnævnt som henholdsvis USA's kommende præsident og vicepræsident. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kongressen er klokken 19 dansk tid begyndt at optælle valgmandskollegiets stemmer.

Kongressen går igennem delstaterne en efter en i alfabetisk rækkefølge. Og allerede ved Arizona har republikanere gjort indsigelse mod resultatet. Det betyder, at begge kamre i Kongressen - Repræsentanternes Hus og Senatet - skal deles op og debattere indsigelsen.

Det har de to timer til, før processen fortsætter. Det er forventet, at det ikke vil have nogen indflydelse på resultatet. Det skal nærmere ses som et forsøg fra Republikanerne på at vise deres støtte til Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel.

Det ventes også, at republikanere vil gøre indsigelser ved resultaterne i andre svingstater. I så fald er processen den samme. Derfor kan det blive en lang dag i Kongressen.

Demokraternes Joe Biden vandt valget med 306 valgmænd mod 232 til Trump. Det kræver 270 at blive præsident. Det er denne fordeling, Kongressen onsdag skal bekræfte officielt ved en optælling.

I et opsigtsvækkende angreb kritiserer den republikanske senatsleder, Mitch McConnell, de republikanere, som følger Trump og sætter spørgsmålstegn ved valgresultaternes korrekthed.

- Vælgerne, domstolene og staterne har alle talt. Hvis vi underkender dem, vil det skade vores republik for evigt, siger McConnell ifølge Reuters.