Pelosi vil have gransket stormløbet på Kongressen

Hun skriver i et brev til andre kongresmedlemmer, at kommissionen skal være i stil med den, der undersøgte angrebene mod USA 11. september 2001.

Ifølge Pelosi skal kommissionen også se på "fakta og årsager relateret til beredskabet og indsatsen fra politiet i Kongressen og andet føderalt, statsligt og lokalt politi".

I kølvandet på de dramatiske begivenheder har Pelosi givet den pensionerede generalløjtnant Russel Honoré til opgave at vurdere sikkerhedsbehovet på Capitol Hill.

Baseret på hans foreløbige konklusioner siger hun, at Kongressen bør afsætte flere midler for "at sikre medlemmernes sikkerhed".

Den daværende præsident, republikaneren Donald Trump, havde på Twitter opfordret sine tilhængere til at komme til demonstration i Washington D.C. 6. januar.

Efter Trump havde holdt tale, gik hans tilhængere mod kongresbygningen, hvor de trængte ind, for manges vedkommende i et forsøg på at afbryde Kongressen i den formelle godkendelse af Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Fem mennesker omkom under urolighederne, heriblandt en politibetjent. Over 200 personer er siden blevet sigtet for lovovertrædelser under stormløbet.

Trump blev stillet for en rigsret for sin rolle i urolighederne. Han blev frikendt ved en afstemning i Senatet lørdag aften dansk tid.

Mere end en måned efter angrebet bliver Capitol Hill stadig bevogtet af over 5000 soldater fra Nationalgarden.

Desuden er der opsat næsten tre meter høje stålhegn med pigtråd omkring komplekset. Soldaterne ventes at fortsætte bevogtningen frem til udgangen af marts.