Pelosi vil af med Trump: Han er en fare mod vores nation

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, forlanger, at USA's præsident, Donald Trump, stilles for en rigsret.

- Siden præsidentvalget i november - et valg, præsidenten tabte - har han gentagne gange løjet om udfaldet, siger hun.

Hendes budskab bliver leveret, timer før at medlemmerne af Repræsentanternes Hus skal stemme om, hvorvidt Trump skal for en rigsret eller ej. Det ventes at ske omkring 21-tiden onsdag dansk tid.

Demokraterne har et flertal i Repræsentanternes Hus. Derfor ventes det, at et flertal vil stemme for, at Trump for anden gang skal for en rigsret.

Det er Kongressens andet kammer, Senatet, der skal tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej. Det kræver to tredjedeles flertal i Senatet at afsætte præsidenten.

I Senatet er magtbalancen 50-50 mellem Demokraterne og Republikanerne.

Dermed skal mindst 17 republikanere vende Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, afviser at hasteindkalde Senatet til en samling i denne uge, hvis der bliver indledt en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Det oplyser en talsmand for McConnell onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derfor kan sagen tidligst komme for Senatet tirsdag 19. januar, hvor en samling er planlagt. Dagen efter bliver Demokraternes Joe Biden officielt indsat som USA's præsident.

Repræsentanternes Hus har taget skridtet mod en rigsretssag, efter at vicepræsident Mike Pence har afvist en opfordring fra Repræsentanternes Hus om at aktivere den 25. tilføjelse til USA's forfatning.

Den gør det muligt at afsætte præsidenten.

Demokraterne - og indtil videre seks republikanere - ønsker, at Trump skal for en rigsret for at have opildnet til oprør.

Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Repræsentanternes Hus, siger under debatten, at Trump bærer ansvar for uroen ved Kongressen i sidste uge og burde have fordømt uromagerne hurtigere.

Onsdag i sidste uge talte Trump til tusindvis af sine tilhængere ved en demonstration i Washington D.C.

Her opfordrede han dem til at marchere mod kongresbygningen, hvor Kongressen var i gang med at bekræfte demokraten Joe Biden som sejrherre ved præsidentvalget.

Det endte med, at flere af demonstranterne tiltvang sig adgang til Kongressen, hvilket standsede bekræftelsesproceduren midlertidigt. Fem mennesker døde i forbindelse med uroen.