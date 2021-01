Kun syv stemmer skilte Pelosi og republikansk modkandidat

Det var på forhånd ventet, at hun ville blive genvalgt. Men det blev med en mere snæver margen end ventet. Og det kan være et varsel om, at det i de kommende år kan blive sværere for Demokraterne at få politik igennem.

Partiet mistede 11 pladser ved valget i november og sidder nu på et flertal på 222 pladser i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har 212 pladser.

Pelosis genvalg blev en smule mere usikkert af, at fem af hendes partifæller ikke stemte på hende. Tre stemte blankt, mens to andre stemte på enten Tammy Duckworth eller Hakeem Jeffries, der begge er demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus.

Søndag trådte den nyvalgte Kongres for første gang sammen i den sammensætning, vælgerne bestemte ved valget 3. november.

80-årige Pelosi har i 17 år været leder for Det Demokratiske Parti i Repræsentanternes Hus, der er Kongressens andetkammer.

Formanden for Repræsentanternes Hus er nummer tre i det politiske hierarki i USA efter præsidenten og vicepræsidenten.

Pelosi har været den mest magtfulde kvinde i amerikansk politik i en årrække.

Først når Kamala Harris 20. januar bliver taget i ed som USA's første kvindelige vicepræsident, rykker en kvinde højere op i hierarkiet.

I Kongressens førstekammer, Senatet, er magtfordelingen endnu ikke helt afgjort.

Tirsdag skal delstaten Georgia holde anden valgrunde for at vælge sine to senatorer.

Hvis det lykkes Demokraterne at forhindre genvalg til de to republikanske senatorer, der hidtil har repræsenteret Georgia i Senatet, vil hvert parti have 50 pladser i Senatet.

I tilfælde af stemmelighed i Senatet er det vicepræsident Kamala Harris, der får den afgørende stemme.

Meningsmålinger viser meget tæt løb forud for valget i Georgia tirsdag.