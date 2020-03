Pavens påskegudstjenester livestreames grundet coronafrygt

Det betyder, at det frem til 12. april kun vil være muligt at følge pavens gudstjenester på hjemmesiden. Det gælder også alle søndagsvelsignelser, lyder det endvidere.

Italien er det land i Europa, som er hårdest ramt af corona-pandemien. Flere end 21.000 italienere er testet positive for coronavirus for nuværende. 1441 er døde.

Vatikanstaten, der ligger midt i den italienske hovedstad, Rom, har ligeledes registreret dødsfald.

Der er omkring 1000 indbyggere i den lille uafhængige stat, der er pavens hjemsted og et populært turistmål.

Det igangværende udbrud af coronavirus betyder dog, at mange turister bliver væk.

Siden mandag har italienere været ramt af voldsomme restriktioner i hele landet i et forsøg på at bekæmpe virussygdommen.

Millioner af italienere er i realiteten begrænset til at være i deres hjem, og store dele af landets økonomi er lammet.

Italiens hårdest ramte områder er stadig de velhavende områder i nord - deriblandt finanscentret i Lombardiets hovedstad, Milano.

Her valgte de kommunale myndigheder lørdag at lukke parker og haver for at forhindre, at mennesker skal samles i større tal. Samme beslutning tog myndighederne i Rom.