Paven på besøg i tidligere højborg for Islamisk Stat

Mosul er Iraks næststørste by, og var højborg for den islamistiske gruppe IS imellem 2014 og 2017. Der er nu få kristne familier tilbage i byen.

Paven bad en bøn foran en gammel kirke, som blev ødelagt under konflikten med IS. Hans bøn var for ofrene for krig.

Den 84-årige pave fortalte, hvordan udvandringen af kristne fra Irak og resten af Mellemøsten "gør umålelig skade, ikke bare på individerne og fællesskaberne det involverer, men også på det samfund de har forladt".