Paven lykønsker Joe Biden med valgsejr i telefonsamtale

Det var i 1960, da John F. Kennedy blev valgt som USA's præsident.

Og det er ikke gået pave Frans' næse forbi.

- Den tiltrædende præsident takkede Hans Hellighed for at give sine velsignelser og lykønskninger, skriver Joe Bidens stab i en pressemeddelelse.

- Han betonede sin beundring af Hans Helligheds lederskab i bestræbelserne på at fremme fred, forsonlighed og de fælles bånd mellem mennesker verden over, tilføjes det.

Under valgkampen har Joe Biden flere gange citeret den tidligere pave Johannes Paul II og fremhævet sine irske rødder.

Pave Frans har samtidig haft et anstrengt forhold til præsident Donald Trump. I 2019 kaldte han blandt andet Trumps grænsemur mod Mexico for "galskab".

Under primærvalgene i 2016 sagde paven, at enhver, der vil bygge mure i stedet for broer, ikke er en kristen person.

Trump svarede igen ved at sige, at "det er skamløst for en religiøs leder at sætte spørgsmålstegn ved en persons tro".

Det er efterhånden flere dage siden, at Joe Biden blev udråbt som vinder af præsidentvalget.

Donald Trump har dog endnu ikke anerkendt nederlaget og hævder, at valget var præget af udbredt svindel.

Det har dog ikke afholdt adskillige stats- og regeringschefer fra at lykønske Joe Biden med sejren.