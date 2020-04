Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, ventes som altid at indtage en afgørende rolle, når EU-landene på et topmøde torsdag skal forsøge at smede et kompromis mellem Nordeuropa og Sydeuropa om afbødning af coronapandemiens negative økonomiske følger.

Paven folder hænderne for kriseramt EU

Striden på EU-topmøde bliver om, hvor de rige nordeuropæiske lande trækker grænsen for solidaritet over for Sydeuropa, som er værst presset af coronakrisen.

Onsdag gik den katolske kirkes overhoved i forbøn for det "broderlige fællesskab", som er splittet mellem nord og syd før et møde torsdag mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og EU's øvrige stats- og regeringschefer.

