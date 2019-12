Paven fjerner krav om hemmeligholdelse i sager om sexovergreb

Den "pavelige hemmelighed" er en regel om fortrolighed. Den har haft til hensigt at hindre læk af følsomme oplysninger, der kan skade kirken.

Ophævelsen betyder, at den katolske kirke i fremtiden skal holde sig til loven i lande, der kræver det. Her skal kirkens præster, biskopper og kardinaler hjælpe myndighederne med at efterforske sager om seksuelle overgreb.

Samtidig skal sager om seksuelle overgreb dog stadig behandles med "sikkerhed, integritet og i fortrolighed". Men for fremtiden ikke i en sådan grad, at det forhindrer landes myndigheder i at lade retfærdigheden ske fyldest. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Pave Frans har også besluttet at ændre definitionen på børnepornografi, så grænsen for børn, der optræder i forbindelse med pornografisk indhold, hæves fra 14 til 18 år.

Det var pave Frans' forgænger, pave Benedikt XVI, der besluttede, at sager om seksuelt misbrug skulle behandles strengt fortroligt, skriver Reuters.

Han var i 2001 kardinal og leder af Vatikanets særlige kontor for misbrugssager. Han mente, at det var nødvendigt for at beskytte både ofre og de tiltalte.

Vatikanet er blevet kritiseret for at have dækket over sexovergreb i kirken på børn og unge.

Den katolske kirke er de senere år blevet alvorligt rystet af de flere tusinde rapporter om seksuelle overgreb begået af gejstlige. Det er også blevet afsløret, at kardinaler og biskopper har haft kendskab til meget alvorlige forbrydelser uden at reagere.

De er blevet afsløret i stort omfang i lande som USA, Irland, Tyskland, Frankrig, Chile og Australien.