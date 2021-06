Pave afviser afskedsansøgning fra Münchens kardinal

Paven siger, at han er enig i, at der er tale om en "verdensomspændende katastrofe," men han siger, at kardinalen må forblive på sin post.

Marx, som en af de mest indflydelsesrige liberale skikkelser i den romersk katolske kirke, tilbød tidligere i denne måned at træde tilbage. Han sagde, at han havde del i institutionens ansvar for sexmisbrugs-skandalerne i kirken i de seneste årtier.

I et brev til Marx skrevet torsdag og offentliggjort af Vatikanet, skriver pave Frans, at han forstår de bevæggrunde, som ligger til grund for ønsket om at træde tilbage hos kardinalen. Men paven accepterer ikke afskedsbegæringen.

- Det er mit svar, kære bror. Fortsæt som du beskriver det - men stadig som Münchens ærkebiskop, skriver paven i brevet på sit spanske modersmål.

Kirken er ved at undersøge beskyldninger om sexovergreb i Köln, hvor undersøgelsesrapporter i marts berettede om hundredvis af ofre.

- Jeg er enig med dig i, at det er en katastrofe: Den triste historie om seksuelt misbrug og den måde, hvorpå kirken har håndteret det indtil nu, skriver pave Frans.

- Når vi indser hykleriet i den måde, vi lever på, så er vor tro en nåde og et første skridt, som vi må tage, skriver han.

Reinhard Marx har tidligere været en fremtrædende fortaler for at gøre op med "tavshedskulturen" i kirken. Han er en ledende fortaler for reformer, som vil give katolikker uden for kirken mere indflydelse på udnævnelsen af biskopper og spørgsmål om præsters cølibat og om kvindelige præster.

- Der er intet alternativ til gennemsigtighed, fastslog Marx i sin tale ved pave Frans' topmøde i 2019. Her var den katolske kirkes øverste biskopper samlet for at diskutere beskyttelse af børn i kirken.

Kardinalen tilføjede, at det er essentielt, at ofrene føler "at de kan stole på systemet".

Kort forinden havde Marx i sin tale fortalt, at dokumentation af sager mod præster, der har forgrebet sig på børn, er blevet destrueret. Mens der i andre sager slet ikke er blevet oprettet dokumenter eller sagsmapper.

- Arkiver, der kunne have dokumenteret de forfærdelige gerninger og sat navne på de ansvarlige, er blevet destrueret eller slet ikke oprettet, fortalte den tyske kardinal.

Marx er ikke mistænkt for at have deltage i seksuelt misbrug eller for at have dækket over det. Han ledede de tyske biskoppers konference fra 2012 til 2020.