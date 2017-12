Pave Frans vil ændre frase om fristelse i Fadervor

Paven mener ikke, at sætningen "led os ikke i fristelse" hører hjemme.

Pave Frans ønsker, at den romersk-katolske kirke ændrer den kendte bøn Fadervor.

Ifølge ham kan det tolkes som om, at Gud er i stand til at lede mennesker ind i fristelse. Det er imidlertid ikke rigtigt, mener paven ifølge The Telegraph.

I stedet ønsker paven, at man siger "lad os ikke gå ind i fristelse". På den måde er der ingen tvivl om, at mennesket selv er årsagen til, at det giver efter for fristelser.

Pavens ønske blev lagt frem under et interview onsdag aften, hvor han påstod, at den traditionelle sætning "ikke er en god oversættelse".

- Det er mig, der falder. Det er ikke ham (Gud, red.), der skubber mig ind i fristelse for at se, hvordan jeg falder, sagde pave Frans ifølge The Telegraph.

- Det gør en fader ikke. En fader hjælper dig til at rejse dig op straks. Satan leder os ind i fristelse. Det er hans afdeling, siger paven.

Forslaget om at ændre bønnen kommer, bare en måned efter at bibelforskere oplyste, at de var nået frem til den mest præcise oversættelse af Det Nye Testamente, siden det blev oversat fra græsk første gang.

Der er gennem tiden dukket mange fejl op i oversættelserne af Bibelen.

En af de mest kendte fejl er, at ordet "ikke" blev udeladt i et af de ti bud. Det betød, at buddet lød: "Du skal begå utroskab".