Pave Frans opfordrer unge til at råbe op

Her opfordrede pave Frans den unge generation til at fortsætte med at råbe op og ikke lade sig tie af ældre generationer.

- Det er op til jer ikke at være stille. Selv hvis andre tier stille, hvis vi ældre mennesker og ledere, nogle korrupte, tier stille, hvis hele verden tier stille og mister dens glæde, spørger jeg jer: Vil i råbe op?

Pavens opfordring kommer dagen efter, at flere hundrede tusinde unge amerikanere demonstrerede for strammere våbenlove i USA under sloganet "March For Our Lives".

Paven har tidligere kritiseret fremstilling af skydevåben og fordømt skyderier, men han refererede i søndagens messe ikke direkte til demonstrationerne i USA.

Talen fokuserede dog på, at unge altid skal kunne hæve deres stemmer i protest.

- Kære unge mennesker, I har det i jer til at råbe op, lød det fra pave Frans.

Dagen før pavens opfordring havde omkring 300 unge katolikker netop hævet deres stemmer og opfordret til, at den katolske kirke møder folk på steder, hvor for eksempel unge socialiserer.

- Kirken skal prøve at finde kreative nye måder at møde mennesker, hvor de er komfortable, og hvor de socialiserer naturligt, såsom barer, kaffebarer, parker, fitnesscentre, stadioner og alle andre populære kulturelle centre, lyder det i et 12 siders dokument fra de unge katolikker.

Palmesøndag markerer dagen, hvor Jesus ifølge Biblen red ind til Jerusalem og blev hyldet som en frelser. Fem dage senere blev Jesus korsfæstet, på det der kaldes langfredag.

Pave Frans har en række arrangementer planlagt i anledning af påsken.

På skærtorsdag vil paven vaske fødderne på 12 fanger i et fængsel i Rom. Det skal gengives Jesus' ydmyghed over for hans disciple dagen før hans korsfæstelse.