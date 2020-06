Pave Frans fordømmer vold og beder for forsoning i USA

Pave Frans kalder amerikanske George Floyds død for "tragisk". Paven siger, at han beder for ham og for alle andre, som er blevet dræbt som ofre for "racismens synd".

Paven har hidtil forholdt sig tavs over for de voldsomme uroligheder i USA, men han siger onsdag, at "ingen kan vende det blinde øje til racisme og udstødelse".