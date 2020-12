Pave Frans besøger som den første pave Irak i foråret

Besøget ventes at blive pavens første udlandsrejse, siden coronapandamiens udbrud i Italien i foråret.

- Han vil besøge Bagdad, området Ur, Erbil samt Mosul og Qaraqosh i Nineveh, siger Matteo Bruni i en erklæring om besøget.

Der er nogle få hundredtusinder kristne tilbage i Irak, efter at den amerikansk-ledede invasion af landet i 2003. I 2014 overtog Islamisk Stat kontrollen med en tredjedel af landet.

De kristne samfund i Irak anses for at være nogle af de ældste i verden.

Den irakiske regering siger i en erklæring, at pavebesøget vil være "en historisk begivenhed".

- Besøget symboliserer et budskab om fred i Irak og i hele regionen, siger det irakiske udenrigsministerium i en erklæring.

Den irakiske præsident, Barham Saleh, inviterede officielt paven til landet i juli 2019, i håb om at det ville være med til at hele sårene i landet efter en årrække med krig.

Paven havde håbet at besøge Irak i år, men hans planer blev først forpurret af sikkerhedsproblemer og senere af coronaviruspandamien.

I 2000 ønskede den afdøde pave Johannes Paul II at besøge den gamle by Ur, der traditionelt anses for at være patriarken Abrahams fødested. Dette besøg skulle have været en del af en pilgrimsrejse til Irak, Egypten og Israel.

Men forhandlinger om rejsen med den daværende irakiske regering under Saddam Hussein brød sammen, og planen måtte opgives.

Der er kristne samfund i hele Mellemøsten - blandt andet i Syrien, Irak, Egypten, Tyrkiet og Yemen.