Pave Frans: Homoseksuelle har ret til en familie

- Homoseksuelle har ret til at være en familie. De er Guds børn og har ret til en familie. Ingen skal have slået hånden af eller gøres ulykkelig på grund af det, siger pave Frans.

Pave Frans opfordrer i den nye dokumentarfilm "Francesco" alle verdens lande til at indføre muligheden for at homoseksuelle par kan indgå registreret partnerskab.

Ifølge Austen Ivereigh, der står bag en biografi om pave Frans, er dette det klareste paven nogensinde har været i mælet om hans holdning til sagen.

Der har før været tvivl om pave Frans' støtte til homoseksuelle par.

Da han var ærkebiskop for den argentinske hovedstad, Buenos Aires, var han modstander af lovgivning, der skulle lade homoseksuelle par indgå ægteskab.

Han var dog fortaler for, at homoseksuelle par skulle kunne indgå registreret partnerskab.

- Vi er nødt til at skabe en lov om registreret partnerskab. Så er de juridisk dækkede. Det har jeg altid stået for, siger han i filmen.

I filmen fortæller paven om en homoseksuel mand ved navn Andrea Rubera, der skrev et brev til ham.

Rubera var i vildrede, fordi han og hans kæreste havde adopteret tre børn, og nu ikke vidste, om de kunne opfostre deres tre børn i deres menighed af frygt for, hvordan det ville blive mødt i lokalsamfundet.

Rubera fortæller i filmen, at paven ringede til han nogle dage senere, for at fortælle, at han og hans partner skulle opfostre børnene i menigheden, men være forberedte på modstand.

Det homoseksuelle par tog imod rådet og fortæller i filmen, at de er glade for deres beslutning.

Filmen er instrueret af Evgeny Afineevsky. Han har senest stået bag dokumentaren "Cries from Syria", der er sammenstykket af forskellige videoklip filmet af civile syrere under borgerkrigen i landet.