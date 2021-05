Passagerfly var tæt på at ramle sammen over DRCongo

To passagerfly var tidligere på ugen tæt på at flyve ind i hinanden i luftrummet over det centralafrikanske land Den Demokratiske Republik Congo.

Det oplyser landets transportminister lørdag.

- Jeg er kommet i besiddelse af meget alarmerende oplysninger, der viser, at der var høj risiko for en katastrofe i vores lands luftrum, siger ministeren, Cherubin Okende Senga, i et brev, som nyhedsbureauet AFP har set.