Partisanleder fra Liberia stillet for retten i Schweiz

For første gang er der indledt en krigsretssag mod en af aktørerne fra den blodige krig i Liberia, hvor omkring 250.000 blev dræbt under tilbagevendende borgerkrige mellem 1989 og 2003.

Kosiah står tiltalt for drab, voldtægter og en række andre forbrydelser.

Han har siddet fængslet i godt seks år i den schweiziske hovedstad Bern. Han nægter sig skyldig i samtlige anklager.

Retssagen er blevet udsat flere gange på grund af coronapandemien, som har forhindret ofre og vidner i at rejse til Schweiz.

Schweiz anerkender princippet om et universelt retssystem, hvilket betyder, at at personer, som kan anklages i henhold til folkeretten eller internationale love, skal retsforfølges ved schweiziske domstole - uanset hvor lovbruddene er blevet begået.

Det er imidlertid første gang, at landets civile retssystem håndterer denne form for international krigsforbrydersag.

Selv om Kosiah er den første fra Liberia, som stilles til ansvar for forbrydelser begået under borgerkrigen, så er en af hans landsmænd, krigsherren og ekspræsident Charles Taylor i 20011 blevet dømt for forbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Liberias naboland Sierra Leone.

Krigsårene i Liberia var præget af utallige massakrer, lemlæstelser og overgreb anvendt som krigsvåben.

En omfattende brug af barnesoldater samt kannibalisme bidrog til at skabe et billede af en ekstrem rå og hensynsløs krig, som ramte store dele af civilbefolkningen.

Kosiah var kommandant i gruppen Liberias Forende Frihedsbevægelse, Ulimo.

Han anklages blandt andet for at have rekrutteret børnesoldater, for at have givet ordrer til drab og plyndringer og selv at have begået drab. Dertil kommer grusom behandling af civile, ligskændinger og voldtægter.