Partiet Zanu-PF lader Mugabe slippe for en tur for retten

Den 93 årige, afgåede præsident og hans kone Grace har også fået tilladelse til at blive i landet, siger partiets talsmand, Simon Khaya Moyo.

Zimbabwes ekspræsident Robert Mugabe har fået garantier for, at han ikke vil blive stillet for retten. Det bekræfter regeringspartiet Zanu-PF.

- Han er stadig vores højagtede frihedshelt. Han har i den grad bidraget til vort lands udvikling i de seneste 37 år, siger han og tilføjer:

- Vi har ingenting imod Mugabe eller hans kone. Zimbabwes folk lader ham hvile. De er frie til at blive i landet, hvis de ønsker det.

Mugabe er blevet truet med en rigsretssag for blandt andet menneskerettighedskrænkelser og for at køre Zimbabwe i sænk økonomisk.

Mugabes afsatte vicepræsident Emmerson Mnangagwa, som er 75 år, skal efter planen tages i ed som ny præsident fredag. Han er tæt allieret med landets generaler.

Foreløbig er der intet, som tyder på, at Mnangagwa og Zanu-PF vil indgå et kompromis med oppositionen i Zimbabwe, og iagttagere siger, at der kun vil ske få ændringer i landet.

Mnangagwa har i en årrække været en af Mugabes nærmeste medarbejdere. Han har tidligere været både efterretningschef og sikkerhedsminister. Han bliver også beskyldt for at have stået bag angreb på oppositionen i forbindelse med valget i 2008.

Mugabe har ikke vist sig offentligt, siden han holdt en tale søndag, men ifølge regeringspartiet er både han og Grace fortsat i Harare.

Mnangagwa flygtede til Sydafrika, efter Mugabe 6. november afsatte ham som vicepræsident. Han fortalte, at han frygtede for sit liv.

Mugabe trådte tirsdag tilbage som Zimbabwes præsident, mens parlamentet var i gang med at forberede en rigsretssag mod ham. Tilliden til ham fra hans eget parti, parlamentet og store dele af befolkningen forsvandt, da han kørte sin kone, Grace, i stilling til at overtage magten i landet.

Fyringen af Mnangagwa var strået, der fik kamelens ryg til at knække, siger flere iagttagere.