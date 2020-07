Parter når til enighed om våbenhvile i det østlige Ukraine

Ukraine, Rusland og forhandlere fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa har fra mandag aftalt en fuldstændig våbenhvile i det østlige Ukraine.

Over 20 gange er forsøg på en komplet våbenhvile indtil videre slået fejl, skriver dpa.

I det østlige Ukraine har ukrainske regeringsstyrker og pro-russiske separatister taget del i en ulmende konflikt siden 2014.

I alt er over 13.000 mennesker blevet dræbt.

De største kampe blev afsluttet med en våbenhvile i Hvideruslands hovedstad, Minsk, i 2015.

Men siden har sammenstød jævnligt været skyld i, at både civile, ukrainske soldater og separatister har mistet livet.

Præsidentkontoret melder ifølge Reuters, at en fuldstændig våbenhvile er afgørende for, at Minsk-aftalen kan blive implementeret.

- Gennembruddet er resultatet af effektivt arbejde fra den ukrainske delegation med støtte fra vores internationale partnere i Berlin og Paris, melder præsidentkontoret.

Ifølge dpa anses en våbenhvile som en vigtig forudsætning for et nyt ukrainsk krisetopmøde.

Både Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har sagt, at de ønsker at bringe Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske modstykke, Volodimir Zelenskij, sammen til et møde igen.

I den franske hovedstad, Paris, mødtes de to ledere for første gang ansigt til ansigt i december med netop Merkel og Macron på sidelinjen.

Under mødet faldt flere aftaler på plads, men stemningen var iskold, og der var hverken øjenkontakt mellem Putin og Zelenskij eller noget indledende håndtryk.

Zelenskij har haft som mål at løse konflikten, siden han sidste år blev valgt, skriver Reuters.

Der er blandt andet blevet arrangeret en række fangeudvekslinger.

Ukraine og Rusland har haft et fjendtligt forhold, siden Rusland i 2014 annekterede halvøen Krim og støttede oprøret i øst.