Parlamentsvalg i Hviderusland gav nul pladser til oppositionen

Hvideruslands præsident, Alexander Lukasjenko, fastholdt sit greb om magten efter et valg i weekenden, hvor ikke et eneste medlem af oppositionen blev valgt ind i parlamentet.

Lukasjenko har regeret den tidligere sovjetrepublik med jernhånd i et kvart århundrede og har planer om at forblive ved magten. Han erklærede søndag, at han genopstiller ved præsidentvalget i 2020.

Observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) siger, at søndagens valg ikke levede op til de almindelige standarder for et demokratisk valg.

- Der er en grundlæggende mangel på respekt for demokratiske værdier, siger Margareta Cederfelt, som leder den udsendte observatørgruppe.

Den 65-årige Lukasjenko har i de seneste år givet visse indrømmelser til oppositionen i et forsøg på at imødekomme krav fra Vesten. Det er sket, efter at der er opstået spændinger i forholdet til Rusland, som er Lukasjenkos traditionelle allierede.

Men officielle tal viste mandag, at der ved valget, hvor stemmeprocenten var 77 procent, ikke er valgt et eneste medlem fra oppositionen.

Ved det forrige valg i 2016 blev to medlemmer af oppositionen valgt ind for første gang, men ingen af dem fik lov til at genopstille ved dette valg.

Lukasjenko siger, at den hviderussiske befolkning kan stemme ham ud ved valget næste år, hvis den ikke ønsker at se ham som præsident.

- Jeg har sagt, at jeg ikke vil klynge mig til dette embede, indtil mine fingre er blå.

En ledende oppositionspolitiker, Nikolai Statkevitj, siger, at Hviderusland er truet af udsigten til at blive en del af Rusland, og at Lukasjenko ikke har mulighed for at yde modstand på længere sigt.

Statkevitj har været fængslet i fire år, efter at han stillede op mod Lukasjenko i 2010.