Parlamentsformand advarer Johnson: Hold dig til loven

Bercow siger under et foredrag for jurister, at han er klar til at være kreativ for at forpurre Johnsons planer. Det rapporterer blandt andet BBC.

Formanden for det britiske Underhus, John Bercow, advarer premierminister Boris Johnson mod at ignorere loven ved at nægte at bede om udsættelse af brexit.

Parlamentet trodsede tidligere på måneden regeringen og vedtog en lov, der skal forhindre, at Storbritannien forlader EU 31. oktober uden en skilsmisseaftale.

Hvis regeringen ikke har indgået en aftale med EU senest 19. oktober, så skal den ifølge den nye lov bede EU om udsættelse af brexit.

Johnson har tidligere sagt, at han er klar til trække Storbritannien ud af EU uden en aftale 31. oktober. Uanset den nye lov.

- Jeg vil hellere ligge død i en grøft end bede om udsættelse, sagde han i sidste uge.

- Ikke at overholde loven, det er i sandhed ikke en måde at gøre det på. Punktum, lød det fra Bercow, da han holdt sin tale til juristerne torsdag.

- Det ville være det mest forfærdelige eksempel at sætte for resten af samfundet.

Men Johnson får ikke sin vilje, understreger Bercow.

- Hvis det kræver yderligere proceduremæssig kreativitet for at kunne få det (en udsættelse af brexit, red.) igennem, så vil det med stor sikkerhed blive gjort.

- Den eneste form for brexit, vi vil få - hvornår det så vil ske - vil være et brexit, som Underhuset eksplicit har bakket op, lover han.

Hans kommentarer faldt, efter at Johnson over for BBC benægtede, at han skulle have løjet for dronningen, da han tidligere på måneden bad om hendes accept til at holde parlamentet lukket i fem uger.

Det bliver i oppositionen tolket som et forsøg på at forhindre dem i at stoppe et exit fra EU uden en aftale 31. oktober.

Den øverste domstol i Skotland erklærede onsdag lukningen af parlamentet i fem uger for ulovlig og sagde, at medlemmerne bør genindkaldes.

Den skotske domstol lader det dog være op til den britiske højesteret at træffe den endelige afgørelse.

Højesteretten samles tirsdag for tage stilling til sagen.