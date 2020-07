Parlament vælger mand til EU-chefpost trods krav om kvinde

François-Louis Michaud skal være chef for EU's stærkt kritiserede banktilsyn med det officielle navn Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Det har et flertal i Europa-Parlamentet bekræftet onsdag aften.

Franskmanden er en mand, og det var et problem, mente parlamentets økonomiudvalg, da de stemte om ham i sidste uge. De krævede en kvinde, og de havde i forvejen afvist en anden mandlig kandidat.

Normalt følger EU-Parlamentet de afstemninger, der forinden finder sted i fagudvalgene. Men afstemningen i økonomiudvalget havde været meget tæt.

Derfor var der spænding om onsdagens afstemning, der endte 343-296 i Michauds favør.

I sidste uge i økonomiudvalget stemte 23 for og 24 imod Michaud. Udvalget havde anbefalet at afvise franskmanden, fordi de ville have en kvinde.

Ansættelsen af direktøren sker, ved at bestyrelsen i EBA nominerer en kandidat. Denne skal så høres i EU-Parlamentets økonomiudvalg.

Siden skal kandidaten bekræftes ved en afstemningen blandt alle medlemmer af parlamentet.

Kira Marie Peter-Hansen (SF), som er medlem af økonomiudvalget, stemte imod Michaud. Hun sagde i sidste uge, at det ikke skyldes manglende kvalifikationer.

Årsagen var alene, at et flertal i udvalget ønsker ligestilling på topposterne i EU's tre finansielle tilsynsmyndigheder.

Ud over EBA er det EU-tilsynet med værdipapir (Esma) og tilsynet med forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (Eiopa).

Der har været betydelig kritik af ledelsen i EBA de seneste år. Flere topchefer har bevæget sig lidt for hurtigt mellem myndigheden og lobbyvirksomheder.

Det har EU's ombudsmand kritiseret i en rapport fra maj. Kort efter udtalte økonomikommissær Valdis Dombrovskis meget klar kritik af EBA.

Han kaldte tilsynets håndtering af Dansk Bank-sagen om hvidvask "meget skuffende". Det ville det "kræve ændringer i ledelsen", hvis denne myndighed skulle have yderligere beføjelser, slog han fast.