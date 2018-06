Parlament godkender Italiens regering efter politisk kaos

Regeringen, der er kommet til med støtte fra partierne Femstjernebevægelsen og Ligaen, blev fredag i sidste uge godkendt af landets præsident.

Præsident Sergio Mattarella havde ellers tidligere blokeret for en regering, da partierne bag forsøgte at gøre Paolo Savona, der er skarp kritiker af euroen, til finansminister.

Savona er i stedet blevet tildelt en post som minister for europæiske anliggender.

Savonas modstand mod euroen blev for meget for Mattarella. Præsidenten ønskede i første omgang ikke at godkende regeringen, som han skal ifølge forfatningen.

Regeringens kommende initiativer vil blive fulgt med stor spænding i EU.

Giuseppe Conte har lovet forandringer. Hos EU-institutionerne går bekymringen på, i hvilken udstrækning Conte vil føre sine løfter om en ændret europolitik ud i livet.

Italien er den tredjestørste økonomi i eurozonen.

Conte kommer også til at stå i spidsen for et nyt syn på indvandring. Partierne bag regeringen har lovet, at Italien vil have en tvungen omfordeling af flygtninge.

Det har været et yderst vanskeligt emne, som EU-landene har svært ved at enes om.

Matteo Salvini har onsdag sagt, at migranter og flygtninge skal placeres i lukkede centre. De skal dermed forhindres i at bevæge sig rundt i gaderne.

53-årige Giuseppe Conte, som indtil for nylig har arbejdet som juraprofessor i Italien, har lovet at rydde op i landets bureaukrati.

Han er troende katolik, og han står uden politisk erfaring. Derfor var han også et ukendt ansigt i den italienske offentlighed, da han blev præsenteret af Femstjernebevægelsen.