Parisere får omdelt to millioner ansigtsmasker gratis

Bystyret i Paris har meddelt, at der vil blive omdelt to millioner ansigtsmasker gratis blandt indbyggerne i den franske hovedstad. Det sker i en optrapning af kampen mod coronasmitte.

- Alle parisere vil i midten af maj have deres egen ansigtsmaske, siger Hidalgo, som anslår, at det vil kostet bystyret omkring tre millioner euro (omkring 22,4 millioner kroner).

De gratis masker vil kunne hentes på byens apoteker, siger borgmesteren.

Ældre og sårbare indbyggere vil få udleveret masker først.

Samtidig argumenterer Hidalgo for, at det skal være obligatorisk at bære ansigtsmaske i offentlige transportmidler. Dette har hidtil ikke være noget lovkrav i Frankrig.

Det tæt befolkede Paris har omkring 20.000 indbyggere på hver kvadratkilometer.

- I visse kvarterer er der helt op til 40.000 per kvadratkilometer, siger Hidalgo.

De lokale myndigheder gør det samtidig klart, at de gradvist vil begyndte at teste et flertal af pariserne for virusset.

I første omgang vil der være mest fokus på plejehjem og på offentligt ansatte med mange kontakter i offentligheden.

Over 19.000 er blevet testet smittet med corona indtil nu i Frankrig.

Mandag forlængede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, nedlukningen af landet til 11. maj.

Dermed skal franskmændene stadig blive hjemme. Borgerne må kun gå ud for at købe mad, gå på arbejde, gå til læge eller få motion på egen hånd.