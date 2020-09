Paris hædrer sort kvinde for oprør mod slaveri

Paris får byens første statue af en sort kvinde, der mindes for heroisme i kampen mod slaveriet på den caribiske ø Guadeloupe i begyndelsen af det 19. århundrede.

Paris-borgmester Anne Hidalgo indviede lørdag en park i Paris, der er tilegnet kvinden Solitude, som blev henrettet, da hun var 30 år for at have været med til at lede modstandsbevægelsen mod slaveriet i regionen.