Paris-borgmester vil have skoler lukket

Borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, siger onsdag, at skoler bør lukkes for at få stoppet udbredelsen af covid-19. Udtalelsen kommer forud for en bebudet tv-tale til nationen af præsident Emmanuel Macron senere onsdag.

Macron ventes at bebude nye restriktioner på et tidspunkt, hvor Frankrigs hospitaler er under pres fra en tredje bølge af covid-19.

- Jeg mener, at skolerne bør være lukket, siger Hidalgo til tv-stationen BFM.

Det er ikke på forhånd fra præsidentpaladset, Élyséepalæet, oplyst, hvorvidt Macron vil stramme de gældende restriktioner.

Antallet af døde med covid-19 i Frankrig kommer tættere og tættere på 100.000.

Antallet af indlagt covid-19 patienter på intensivafdelinger steg tirsdag med 98, så tallet nu er tæt på at overskride 5000 - det højeste antal i år.

Franske sundhedseksperter siger, at presset på intensivafdelingerne forskellige steder i landet viser, at der ikke er indført tilstrækkeligt med restriktioner.

Frankrig har siden midten af december haft et natligt udgangsforbud. I nogle dele af landet er der begrænsninger for bevægelsesfriheden og alle ikke-nødvendige butikker er lukket. Det samme gælder barer, caféer, restauranter og biografer. Det er blandt andet tilfældet i Paris.

Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, talte tirsdag med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om et muligt vaccinesamarbejde.

Det oplyste Élyséepalæeet efter en fælles videokonference, hvor de tre ledere blandt andet talte om den russiske coronavaccine Sputnik V.

Vaccinen er endnu ikke blevet godkendt i EU. Men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gik i gang med at undersøge forsøgsdata for vaccinen 4. marts. Det kan potentielt bane vejen for en godkendelse.

Et hold eksperter fra EMA forventes at besøge Rusland i april.