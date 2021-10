Paris-borgmester bliver socialisternes præsidentkandidat

Da 90 procent af stemmerne var talt op, havde Hidalgo sikret sig opbakning fra 72 procent af medlemmerne, oplyser Socialistpartiet.

Hun slog en enkelt anden kandidat, den tidligere landbrugsminister Stéphane Le Foll.

Den 62-årige Hidalgo, som i september afslørede sine planer om at stille op til præsidentvalget, har markeret sig i Paris med en offensiv miljøpolitik. Den omfatter blandt andet et delvist forbud mod biler i centrum samt etableringen af mange nye cykelstier.

Hendes præsidentkandidatkampagne har dog været temmelig sløv, og meningsmålinger viser, at kun mellem fire og syv procent af vælgerne ville stemme på hende, hvis der var valg i dag.

Anne Hidalgo er en blandt en håndfuld af kvinder, som håber at vippe præsident Emmanuel Macron af pinden og dermed blive Frankrigs første kvindelige præsident.

Macron har endnu ikke bekræftet, om han går efter en anden femårsperiode, omend det i vid udstrækning ventes, at han gør.

Meningsmålinger tyder i øjeblikket på, at det er Marine Le Pen fra partiet National Samling på den yderste højrefløj, som har størst chance for at slå Macron.

Også den ultranationalistiske tv-kommentator Eric Zemmour ser ud til at have en god chance, hvis han beslutter sig for at stille op.

Meningsmålinger viser også, at venstrefløjen fortsat har svært ved at samle opbakning, fire år efter at den upopulære socialistiske præsident François Hollande trådte tilbage efter en enkelt periode.