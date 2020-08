Par sigtet for våbentrusler advarer på konvent om farligt USA

Et hvidt ægtepar, der er sigtet for at true Black Lives Matter-demonstranter med våben foran deres hjem i juni, fik mandag en prominent plads i rækken af talere på Republikanernes konvent i Charlotte, North Carolina.

Parret bestående af Mark og Patricia McCloskey advarede i deres tale om, at USA's forstæder er i fare for at blive overrendt at kriminalitet, hvis demokraten Joe Biden vinder præsidentvalget i november.

- Uanset hvor du bor, vil din familie ikke være i sikkerhed i de yderliggående demokraters USA, siger Patricia McCloskey i talen.

Parret fra delstaten St. Louis blev kendt i hele USA, da de i juni pegede våben mod en række demonstranter foran deres hjem i kølvandet på de store protester over George Floyds død.

Budskabet i talen er en gentagelse af beskyldninger, som præsident Donald Trump også er kommet med flere gange under sin valgkampagne.

Præsidenten har blandt andet sagt, at hævnfulde "pøbler" er i gang med at ødelægge demokratisk styrede byer i USA.

En henvisning til de seneste mange måneders store protester i USA mod raceulighed og politivold mod sorte.

Protesterne har flere gange udviklet sig voldeligt.

I et nyligt tweet skrev Trump også, at "husmødre i forstæderne" vil have sikkerhed, men at der vil komme kaos i nabolagene, hvis en demokrat bliver valgt ind i Det Hvide Hus.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har tidligere fordømt de voldelige protester.

Han har også sagt, at han er imod aktivisters opfordringer om at ville skære i politiets budget for at komme problemet med politivold til livs.

Mandag kritiserede McCloskey-parret også myndighedernes beslutning om at sigte dem for at pege på demonstranter med halvautomatiske rifler.

Parret har forklaret sig med, at de havde ret til at forsvare deres ejendom mod en "ustyrlig menneskemængde".

Præsident Donald Trump har tidligere kaldt sigtelsen mod parret for en skandale.