Pandemien trækker flere Nato-lande over bnp-mål for budget

Flere lande i alliancen når det fælles mål, om at udgifter til forsvar skal udgøre mindst to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp), som er et mål for et lands værditilvækst.

Det fremgår af årsrapporten for 2020, som generalsekretær Jens Stoltenberg præsenterede tirsdag, at 11 lande har nået målet. Sidste år var det ni lande.

En årsag er, at landenes økonomier er skrumpet på grund af pandemien.

- Hovedårsagen er øgede investeringer i forsvar. Men det er rigtigt, at i 2020 er flere lande kommet over målet på to procent af bnp, fordi bnp-estimaterne er faldet, siger Stoltenberg.

Derfor vil billedet også kunne ændre sig igen, konstaterer generalsekretæren.

Han understreger samtidig, at der igen sidste år skete en reel stigning i de samlede forsvarsudgifter over hele alliancen.

- Disse tal og tabeller i årsrapporten viser, at der har været en stigning i forsvarsbudgetterne i alle alliancens lande siden 2014, siger Stoltenberg.

Nato-landene brugte 930 milliarder euro på forsvar i 2020. Det er en stigning på 2,7 procent i forhold til året før. Det viser rapporten.

Mens Donald Trump var præsident i USA indtil tidligere i år, var der flere gange en usikkerhed om niveauet af USA's engagement i alliancen.

Joe Biden har endnu sit første topmøde i Nato til gode som præsident for USA, men foreløbig har han signaleret en markant større vilje til internationalt samarbejde end sin forgænger.

- Jeg vil ikke tage forskud på de diskussioner, der vil finde sted senere i år, når stats- og regeringscheferne mødes. Men jeg er sikker på, at de vil træffe beslutning om at styrke Nato yderligere, siger Stoltenberg.

Han fremhæver, at medlemmerne i Nato de seneste år har haft flere aktiviteter. Derfor bør Nato, siger han, også bruge flere penge sammen.

- Det handler om, at vi viser over for vores befolkninger - og over for potentielle fjender - at vi står sammen, og vi er stærke på afskrækkelse og forsvar, siger Jens Stoltenberg.

Natos næste topmøde holdes i Bruxelles senere i 2021.