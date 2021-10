Pandemien gjorde stort indhug i den britiske musikbranche

- De seneste 18 måneder har været usædvanligt udfordrende for den britiske musikindustri, der har mistet milliarder. Men vi er fast besluttede på at se fremad og fokusere på genopretning, siger Jamie Njoku-Goodwin, direktør for UK Music.

I 2019, da ingen endnu havde hørt om covid-19, var 197.000 personer beskæftiget i den britiske musikbranche.

Antallet faldt i løbet af 2020 til 128.000. Tabet af de omkring 69.000 job skyldtes især fraværet af livekoncerter, festivaler og nedlukkede studier. Den store Glastonbury-festival blev eksempelvis aflyst i både 2020 og igen i år.

Musikindustriens bidrag til den britiske økonomi blev i 2020 ifølge rapporten næsten halveret til 3,1 milliard pund fra 5,8 milliarder pund i 2019.

UK Music håber på opbakning fra den britiske regering og opfordrer den til at lancere skatteincitamenter for at genskabe de tabte job.

Desuden skal musikere kunne få assistance til at håndtere det ekstra papirarbejde, som er blevet nødvendigt for at kunne optræde i andre europæiske lande efter Storbritanniens udmeldelse af EU.

På UK Musics ønskeliste til regeringen står også en permanent nedsættelse af momsen på billetter og livekoncerter.

Efter at have indført den første landsdækkende nedlukning i marts 2020 oprettede regeringen en pulje på to milliarder pund, der skulle hjælpe museer, biografer, teatre og kunststeder gennem krisen.

Siden er samfundet gradvist blevet genåbnet, og i juli blev stort set alle resterende coronarestriktioner ophævet i England. Det betød, at flere af de musikfestivaler, som normalt afvikles i sensommeren, igen kunne byde musikere og publikum velkommen.